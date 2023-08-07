Olay, bugün saat 12.15 sıralarında Tavas ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat depremlerinden sonra ailesiyle birlikte Yaka Mahallesi’ne taşınan Ümit Mutlu A. (26), eşinin ilk evliliğinden olan çocuğunun velayetini üzerine almak istememesi iddiasıyla eşi Büşra A. (24) ile tartışma yaşadığı öğrenildi. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren inşaat işçisi baba, balkona doğru kaçan eşini ve üvey oğlu Halil G.'yi (4) eline aldığı bıçakla defalarca bıçakladı. Genç kadın ve küçük çocuk kanlar içerisinde yere yığılırken, bağırış seslerini duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. İlk önce kapıyı kilitleyerek ekiplerin içeri girmesini engelleyen Ümit Mutlu A., daha sonra kapıyı açtı. Sağlık ekipleri, kanlar içerisinde yerde yatan Büşra A. ile Halil G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ile oğlunun cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ümit Mutlu A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.