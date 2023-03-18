Ahmet İğde, bekçiliğini yaptığı malikanede ailesiyle konakladığı bölümde depremde hasar oluşmadığını söyledi.
Malikane bahçesindeki ahırda 3 inek beslediğini anlatan İğde, 6 Şubat'taki depremlerde ahırın ve hayvanlarının da zarar görmediğini aktardı.
Sarsıntıların ardından ineklerin strese girdiğini ve sütlerinin kesildiğini belirten İğde, depremden 3 gün sonra hayvanları sağabildiğini kaydetti.
İğde, sabah erken saatte 3 ineğinden sağdığı yaklaşık 60 litre sütü kaynatıp, kentin farklı bölgelerinde vatandaşlara ikram ettiğini söyledi.