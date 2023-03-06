"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye destek için adeta seferberlik başlatan Azerbaycan'dan gönderilen yardımların yanı sıra kolilere iliştirilen notlar da gönülleri fethediyor.

Onikişubat ilçesindeki evi depremde ağır hasar gören ve Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'nde kurulan çadır kentte yaşamaya başlayan depremzede Abbas Çalık, çocukları için gelen yardım paketini açtığında, Azerbaycanlı İmanova Nergiz'in gönderdiği yardımların içinde bir de not buldu.

Nergiz'in yazdığı notta "Merhaba ağabeylerim, ablalarım ve kardeşlerim. Türkiye'deki depreme çok üzüldüm. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Sizi çok seviyorum." ifadelerinin yer aldığını gören Çalık, duygulandı.

Notta yer alan telefon numarasını arayarak İmanova Nergiz ile görüşen Çalık, "Emanetinizi aldık. Yüreğiniz çok büyük, çok çok teşekkür ederiz. " dedi.

Nergiz'in deprem bölgesindeki durumu sorması üzerine Çalık, yaraların sarılmaya başlandığını belirtti. Nergiz ayrıca Çalık'a, deprem bölgesi için maddi yardımda da bulunduğunu iletti.

- "Bu ağır badirede onlar da elini taşın altına attı"

Çalık, görüşmenin ardından, Azerbaycanlıların depremler sonrası büyük fedakarlık örneği gösterdiklerini belirterek, "Yüreği büyük insanlar, kardeşlerimiz, soydaşlarımız. Mutlu olduk, ötesi yok. Bu ağır badirede onlar da ellerini taşın altına attı, bir şeyler vermek için yardımcı oldu. Gerçekten son derece mutlu olduk. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.