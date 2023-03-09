Tekirdağ'da faaliyet gösteren Bor Alüminyum firması, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi yerleşkesinde oluşturulan Avşar 2. Bölge Çadır Kenti'nde depremzedelere kahvaltı ve sıcak yemek ikram etmek için seyyar mutfak kurdu.

Mutfakta gönüllü olarak yemek pişiren ve dağıtımını yapan Cennet ve Ertuğrul Karademir çifti, firma yetkililerinin teklifi üzerine burada ücret karşılığı çalışmaya başladı.

Onikişubat ilçesindeki evlerinin adeta yerinden söküldüğünü belirten Cennet Karademir, o günleri unutmalarının imkansız olduğunu ifade etti.

Depremde 15 akrabasını kaybeden Yüksel Ertuğrul Karademir (51) de o gece yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.

Bor Alüminyum yetkilisi Cengiz Akkurt ise depremin ardından yaraları sarmak için yaklaşık 1 ay önce geldikleri Kahramanmaraş'ta günlük yaklaşık 1000 kişiye kahvaltı ve akşamları sıcak yemek verdiklerini söyledi.

