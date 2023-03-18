Kahramanmaraş’ta depremin meydana geldiği ilk gün tesisleri depremde hasar görmeyen Onikişubat Belediyesi, vatandaşları olumsuz hava koşullarından korumak ve barınmalarını sağlamak için tesislerini açtı.

Depremin ardından yaklaşık 40 günlük süre geride kalırken, halen belediye tesislerinde binlerce vatandaşı ağırlıyor.

Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AA muhabirine, dışarı da kalan vatandaşların ilk gün belediye binasında misafir edildiğini söyledi.

Belediyeye ait 18 tesisin de aynı gün vatandaşın barınması için açıldığını anlatan Mahçiçek, "İçerisinde kapalı spor salonundan kültür merkezine kadar tüm tesislerimizi halkımızın hizmetine açtık. Gıda ihtiyacı için çalışmalara başladık ve 18 tesisimizde 3 vakit yemek dağıtımı yaptık. Isıtma için de yüzlerce ısıtma cihazı aldık ve vatandaşların emrine sunduk." dedi.

Belediyenin tesislerinin hemen hepsinde jeneratör olduğu için herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade eden Mahçiçek, şunları kaydetti:

“AFAD koordinasyonunda çalışarak, yapılan çadır kentlerin alt yapısına büyükşehir belediyesiyle katkı sağladık. Kahramanmaraş'a gelen Gaziosmanpaşa Belediyesi ve BAYKAR gibi kuruluşlara malzeme katkısı sağladık. Hem kırsal hem de merkez mahallelerine çadır dağıtımı yaptık. Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin yeme içmesinden tıraşına kadar her alanda hizmet götürmeye gayret ettik."