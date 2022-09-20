Binevler Uzun Çarşı esnaflarından Ulvi Çilekaya, Yusuf Baran’a nefes ol sloganıyla başlatılan kampanyaya destek olmak amacıyla işletmesinde satışlardan gelen kazancı kampanyaya bağışladı.

Kentte çiçek evi sahibi olan Göksel Emre Koyuncular’da işletme önünde açmış olduğu stantta gül satışları yaparak kampanyaya destek sağladı.

Yusuf Baran’a nefes olmak ister misiniz, sorularının yankılandığı cadde de vatandaşlarda bağış kutusuna para atarak bu umuda ortak oldular.

Yusuf Baran bebeğin Babası Hanifi Korkmaz, kampanyaya destek olan herkese teşekkür etti.