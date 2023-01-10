Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı kırsal Kaleboynu Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Saadet Akçal, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe destekle büyükbaş hayvan yetiştiricisi oldu.



Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü'nden mezun olan Akçal, Temmuz 2022'de Bakanlığın "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne başvurdu.



Yaklaşık 2 ay önce projesi kabul edilen Akçal, geri ödemesiz verilen 100 bin lirayla 3 inek satın aldı.

Yaşadığı evin altındaki ahırda hayvanlarının bakımını yapan Akçal, süt, peynir ve yoğurt üretiyor.



- Hayvan sayısını artırıp çiftlik kurmak istiyor



Saadet Akçal, AA muhabirine, ailesinin küçükbaş hayvancılıkla uğraştığını, küçüklüğünden bu yana hayvanlarla iç içe olduğunu söyledi.



Staj yaptığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki ziraat mühendislerinin tavsiyesiyle projeye başvurduğunu ifade eden Akçal, aldığı destekle başladığı hayvancılığı severek yaptığını dile getirdi.



100 bin liralık destekle 3 büyükbaş hayvan aldığını, babasının da kendisine 3 inek hediye ettiğini belirten Akçal, şöyle konuştu:



"Köyde yaşadığım için hayvancılıkla daha çok ilgileniyorum, zorlanmıyorum. Yazları hayvanlar meraya gidiyor, yem sıkıntısı olmuyor. Kışın da sabah akşam yemini veriyorsun, arada bakımları oluyor. Devletimiz aşılarını yaptırıyor. Onun dışında hastalandıklarında veteriner çağırıyorum. Hayvanları çok sevdiğim için kendimi bu alanda geliştirmek istedim. 3 tane devlet verdi, 3 tane babam verdi, 3 tanesi de yolda. Doğumlarını bekliyorum sabırsızlıkla. Elde ettiğim süt ve süt ürünlerini yakınlarımdan başlayarak ilerleyen dönemde firmalarla anlaşıp satmayı düşünüyorum. Hayvanlarımı çoğaltıp kuracağım çiftlikle ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyorum."

Akçal, başvuru sürecinde ve sonrasında kendisine verilen destekten dolayı Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür etti.

- Yeni bir desteğe daha başvurdu

Baba Menderes Akçal da kızının hayvancılık yapma düşüncesini öğrendiğinde çok sevindiğini söyledi.

Bu tür projelerle gençlere verilen desteğin ekonomiye katkısı olacağını düşündüğünü ifade eden Akçal, "Çok mutluyuz. İnşallah ileride bunun sütünden, peynirinden, yoğurdundan gelir elde eder. Kızım azimli, işini büyütmeye çalışıyor. Yarı ödemeli bir desteğe daha başvurdu. Onu da alırsa ahırı büyüteceğiz, inek alacağız." dedi.