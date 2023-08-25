İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yapı Mühendisliği’nde doktora yapan genç araştırmacı Osman Fatih Bayrak’ın “Ekstrem Yükler Altındaki Betonarme Yapıların Yapısal Bütünlüğünün Korunması için En Uygun Güçlendirme Yöntemlerinin Araştırılması” başlıklı projesine Kanada Hükümeti tarafından tam destek verildi.

Desteklenen proje önerisi, Türkiye ile Kanada işbirliğinde Toronto Metropolitan Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. Desteklenen proje kapsamında, roket atar ve füze gibi patlama etkisi yaratan extrem yüklere karşı hasarın engellenmesi için güçlendirme yöntemleri araştırılacak.