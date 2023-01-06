Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Esnaf, Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu ve Yönetim Kurulu üyeleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını ziyaret ettiler.



Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş havalimanı için hem uçuş seferlerinin artırılması hem de yaz saatlerinde yurt dışı uçuşlarının artırılması noktasında taleplerini ilettiklerini söyledi.

“Bugün Ankara ziyaretlerimiz kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızı’da ziyaret ettik. Bakan yardımcımız Enver Beyle verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantı kapsamında bakan yardımcımıza Kahramanmaraş havalimanı için hem uçuş seferlerinin artırılması hem yaz saatlerinde yurt dışı uçuşlarının artırılması noktasında taleplerimizi ilettik. Konuyla ilgili gerekli notlar alındı ve Bakan yardımcımızdan sefer sayılarının arttırılacağı konusunda gerekli bilgiyi aldık. Kahramanmaraş zaten bunu bekliyordu. Bu bir ekip çalışması. İnşallah konunun takipçisi olacağız.”

