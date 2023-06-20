Kahramanmaraş’ta özellikle kışın tüketilen yiyeceklerden olan pekmez, bastık, bestil, samsa ve sucuklara genel olarak “şıra” adı verilmekte olup şıra çeşitlerinin yöresel mutfak kültürü içerisinde özel bir yeri vardır.

Samsa Yapımı: Havanda dövülen ceviz içine az miktarda şeker katılmaktadır. Bu şekilde cevizin bozulması engellenmektedir. Yeni yapılmış yumuşak bastık üç santim eninde 30 santim boyunda kesilir. Daha sonra içerisinde az miktarda şeker katılarak hazırlanmış olan ceviz içi koyularak üçgen şeklinde katlanır. Sonunda üç santim ebadında eşkenar üçgen görüntüsünde olan samsa hazırlanmış olur.