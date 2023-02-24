Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden, irili ufaklı 500 fabrika ile yaklaşık 200 bin kayıtlı sigortalının bulunduğu Kahramanmaraş'ta sanayiciler, yaşanılan yıkıcı depremin ardından tesislerini yeniden canlandırmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş, Türk tekstil sektörünün öncü şehirlerinden

Türk tekstil sektörünün öncü şehirlerinden Kahramanmaraş, özellikle 1984 yılından sonra oluşan yatırım ortamıyla sanayi kenti hüviyetine büründü.

Çelik mutfak eşyaları üretiminde lider şehir

Tekstilin dışında çelik mutfak eşyaları üretiminde de yüzde 60'lık payla lider durumunda olan kent; gıda, kağıt, enerji ve çimento yatırımlarıyla da dikkat çekti.

500 fabrika ile yaklaşık 200 bin kayıtlı sigortalı var

İrili ufaklı 500 fabrika ile yaklaşık 200 bin kayıtlı sigortalının bulunduğu Kahramanmaraş'ta, 50 bin istihdamla tekstil sektörü bu alanda ilk sırada yer aldı.

Kentte Türkiye'nin en büyük 1.000 firması arasında 40 şirketi bulunuyor.

Tesislerinde depremle beraber yangın çıktı

Kentin önde gelen sanayicilerinden Abdulkadir Kurtul, depremde halkın ve şehrin çok etkilendiğini söyledi. Kendi tesislerinde depremle beraber yangın çıktığını aktaran Kurtul, afetin ardından yakınları ve çalışanlarıyla yaraları sarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

"Çalışanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz"

Depremde yakınlarını kurtarmaya, çalışanlarına yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Kurtul, şu bilgileri verdi:

Bundan sonra işletmelerimizi bir an önce ayağa kaldırıp istihdamı, üretimi devam ettirmemiz, bu şehri hep birlikte ayağa kaldırmamız gerekiyor. İlk 1 ayda, 3 ayda, 6 ayda ayağa kalkacak tesisler var, 1 yılı bulacak tesisler var. Sağ olsun bütün çalışanlarımız yanımızda, cansiperane hepsiyle burada birlik olduk. Bu yaraları birlikte sarıp tekrar bu Maraş'ı eski halinden daha iyi bir noktaya getirmeye gayret edeceğiz.

Çalışanlar için konteyner kent

Kurtul, depremin ardından ailelerini başka illere götüren çalışanlarının yavaş yavaş şehre geri dönmeye başladığını ifade ederek ve şirket olarak 100 konteyner sipariş ettiklerini şöyle anlattı:

Çalışanlarımız için burada bir konteyner kent kuruyoruz. Bu arkadaşlarımızı burada barındırıp bu işletmeleri ayağa kaldırıp bir sonraki adımda da devletten yer isteyip buralarda çalışanlarımızla birlikte konut üretmek istiyoruz. Tabii ki devletimiz Maraş'ta 45 bin konut yapılacağını söyledi. İnşallah bunlar bir an önce yapılır, evi yıkılan yurttaşlarımız tekrar Maraş'a dönerler.

"Devletimiz sonuna kadar arkamızda"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan da bu süreçte sanayici için devletin desteğinin çok önemli olduğunu, yapılacak konutlarda üretimde çalışanlara öncelik tanınmasın gerektiğini bildirdi.

Çalışanlarının sanayileşmiş illere doğru gitmeye başladığına işaret eden Arıkan, şöyle konuştu:

Biz bunu kısa sürede durdurabilirsek sanayiyi çok kısa sürede ayağa kaldırabiliriz ama biz bu gücü kaybedersek bir felaket de burada yaşarız. Burada devletimize çok büyük görev düşüyor. Sanayinin ayağa kaldırılması için atılacak adımların bir an önce ilan edilmesi lazım. Maraş, Kurtuluş Savaşı'nda yerle bir olmuştu, kendi küllerinden bugünlere geldi. Yine gelir ama burada devletimizin desteği gerçekten çok önemli çünkü çok büyük tesisler, yatırımlar var. Bunlar göz ardı edilemez.

Kahramanmaraş'ta 15 gün içerisinde de 1 yıl içerisinde de faaliyete geçecek tesis var

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki 15 günde üretime geçecek tesislerin olduğu gibi 1 yıl içerisinde faaliyete başlayacak fabrikaların da bulunduğunu aktaran Arıkan, sanayicilerin işinin başında tesisini ayağa kaldırabilmek için çabaladığını, devletten de bu bölgeye özel teşvik verilmesini beklediklerini kaydetti.

Katar'dan gelen konteynerler talep etti

Arıkan, nitelikli insan gücünün kaybolmaması için Katar'dan gelen konteynerlerden 5 bininin Maraş'a getirilmesini ve çalışanların yerleştirilmesini istediklerini de sözlerine ekledi.