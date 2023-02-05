Stadyum: Kemal Kaynaş
Hakemler: Murat Ercan , İsmail Semih İleri , Feyzullah Çimen ,
Karaman FK: Onur , Akın , Kadir (Ali Kemal dk. 59 ), Umut , Orhan, Tugay (Ahmet Teker dk. 46 ), Mert , Ensar (Batuhan dk. 90), Selçuk (Abdulsamet dk. 59 ), Samet (Ömercan dk. 80), İlyas
Kahramanmaraşspor: Enes, Ozan, Rahmi Muhammet, Furkan (Mustafa dk. 69 ), Burak, Çağlar (Adar dk. 82 ) Yağız Rüştü, Tayfun Sabri, Ali, Burak (Mehmet Akif dk. 90 ), Baha (Taner dk. 69 ),
Gol: Akın (dk. 90) (Karaman FK)
Sarı kartlar: İlyas, Orhan, Umut, (Karaman FK), Ali (Kahramanmaraşspor)