Atatürk Meydanı’nda düzenlenen törende Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör sırasıyla Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Çelenklerin Sunulmasından Sonra Atatürk’ün Hayata Gözlerini Yumduğu Saat 09.05’te sirenler çaldı, 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı okundu ve göndere çekilen bayraklar tekrar yarıya indirildi.

Günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Atatürk’ün Askeri Kişiliği, “Atatürk’ün Devlet Adamlığı” ile ilgili konuşmalarını yapıldı. Çelenk sunma ve anma töreni burada sona erdi. Okul ve kurumlarda da anma töreni yapıldı.