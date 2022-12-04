25 yıllık antikacı Cahit Altıgöz, birbirinden güzel, her birinin en az 75 yıllık ömrü olan rengârenk gramofonları, kendi kurduğu sanat galerisinde sergiliyor.

Hiçbir ücret almaksızın sanatseverleri galeride buluşturan Altıgöz, yıllar öncesine uzanan nostaljik müziklerle tarihe yolculuk yapıyorlar.

Sanat galerisinde 1900´lü yıllarda üretilen gramofon ‘un yanı sıra sonraki yıllarda da üretilen gramofon ve pikap ve diğer müzik çalarları da bulunuyor.

Sanatseverler Gramofonlarla insanların ilk buluştuğu özellikle manüel ve elektriğin olmadığı bir dönemde kol ile çevrilen taş plakları dinlemenin keyfini çıkarıyorlar.

Özellikle Neşet Ertaş ve Zeki Müren’i gramofondan dinlemek için galeriye gelen vatandaşlar, cep telefonlarıyla da bu anı ölümsüzleştiriyorlar.

Koleksiyoner Altıgöz, gramofon sevdasını ve hikâyesini anlattı.