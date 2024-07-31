Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nün Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 77 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapan 6 kişi, ikamet ve iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 32 kişi olmak üzere toplam 115 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 54'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda, metamfetamin, esrar, bonzai ve sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca polis ekipleri, 11 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Trafik ekipleri, ehliyetsiz araç kullanan 388 şahsa ceza uygularken, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine neden olan 161 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 62 araca ise abartı egzoz kullanmaktan işlem yaptı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu