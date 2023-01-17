Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, bir süre önce karantinaya alınan Rifaiye ve Cembaz mahallerini ziyaret ederek gıda kolisi yardımı yaptı.

Başkan Doğan, gazetecilere, söz konusu iki mahallede hayvan ve hayvansal ürünlerinin satışının yasak olduğunu hatırlatarak, standartlara uygun olarak hazırladıkları gıda kolilerini mahalle sakinlerine teslim ettiklerini söyledi.

Bölgedeki kırsal alanlara ekiplerce kuduz aşılı yemler bırakılırken, karantina süresinin herhangi bir olumsuzluk olmaması durumunda 31 Mayıs'ta sona ermesi planlanıyor.