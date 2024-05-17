2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran'da başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban kesim bedelinin ne kadar olduğu merak konusu olmuştu. Kurban Bayramı’na sayılı günler kalırken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de kurban kesim ücretlerini açıkladı.

Yaklaşan kurban bayramı dolayısıyla kurban kesim ücretlerini duyuran Büyükşehir Belediyesi, bünyesine bağlı kesimhanelerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için farklı kesim ücretleri belirledi. Kılılı, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Göksun, Pazarcık kesimhanelerinde büyükbaş kurbanlıkların kesimi için 2 bin 500 TL ücretlendirme yapılırken, küçükbaş hayvanlar ise 500 TL’den kesilecek.