Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Adına Çelengi Başkan Ahmet Kuybu Atatürk Anıtına Bıraktı.

Daha Sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Bandosu Eşliğinde Saygı Duruşunda Bulunup İstiklal Marşı Okundu.

Burada günün anlamı ve önemine binaen Esnaf ve Sanatkârlar Odalar birliği Başkanı Ahmet Kuybu Bir konuşma yaptı.

Başkan Kuybu Konuşmasında Ahilik Kültürünün Çok Önemli Olduğunu İfade Ederek Günümüzde Bu Kültürün Yaşatılması Gerektiğine Dikkat Çekti.

Yerli Ve Milliliğin Çok Kıymetli Olduğunu Belirten Kahramanmaraş Esnaf Ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanı Ahmet Kuybu Birlik Ve Beraberliğin Öneminin Altını Çizdi.