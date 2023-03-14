Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Büyükşehir’den Afet Sonrası ‘Yazarak İyileşmek’ Semineri Büyükşehir’den Afet Sonrası ‘Yazarak İyileşmek’ Semineri


Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.