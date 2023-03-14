Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde saat 17.49'da 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 5,34 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
"Olumsuz bir durum bulunmuyor"
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığı bilgisi verildi.
Açıklamada, "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.