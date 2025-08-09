Kahramanmaraş’ın Hürriyet Mahallesi’nde bir sitede yaşanan çocuk kavgası, büyüklerin de karışmasıyla karakolda sona erdi.

İddiaya göre, 5 yaşındaki bir çocuk, kız kardeşiyle tartıştığı gerekçesiyle kızın 18 yaşındaki abisi tarafından darp edilerek yere fırlatıldı. Olayın ardından darp eden gencin ailesi, darp edilen çocuğun ailesine saldırdı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, site içinde arbede ve kavgaya dönüştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, tarafları ayırarak ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Çocuklar arasında başlayan tartışmanın ailelerin de müdahil olmasıyla büyüdüğü öğrenildi.