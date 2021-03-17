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Kahramanmaraş’ta 50 tona yakın araç lastiği toplandı
KAHRAMANMARAŞ
17.03.2021, 14:22
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Yenişehir Mahallesi 10. Sokak No:5 Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş
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