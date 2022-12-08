Merkez Spor Kompleksi’nde düzenlenen Programın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin, hafızları, ailelerini ve hocalarını tebrik etti.
Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Hafız kardeşlerimiz, en büyük şerefe ermiş talihli insanlardır” dedi.
Hafızlık İcazet Merasimi’nde konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen ise “güzel şehrin güzel evlatları, Kur’an-ı Kerim’e karşı vazifelerimiz konusunda önemli bir adım attılar.” Şeklinde konuştu.