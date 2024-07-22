İl genelinde 15 – 22 Temmuz 2024 tarihleri arasında ilimizde icra edilen operasyonlarda, Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 67 şahıs, Uyuşturucu Madde Ticareti yapan 5 şahıs, İkamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 19 şahıs olmak üzere toplam 91 kişi yakalanarak, adli makamlara sevk edilmiş, 52 Kişi tutuklanmıştır.

Bu çalışmalar esnasında, 26,6 gr Metamfetamin, 25,6 gr Esrar, 160,89 gr Sentetik Kannabinoid Bonzai, 814 adet Sentetik Ecza, 9 adet ruhsatsız Tabanca ve 1 adet ruhsatsız Kalaşnikof Marka Silah ele geçirilmiştir.

Ayrıca, trafik ekiplerimizce trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan, 131 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 82 araca abartı egzozdan, 83 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapılmıştır.

İl Emniyet Müdürlüğü ilde genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilecektir.