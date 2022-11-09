Onikişubat İlçesi Altınova Mahallesi’nde bulunan evde ikamet eden 70 yaşlarındaki Mehmet ve Esma Demirci çiftinden haber alamayan çocukları komşularını arayarak anne ve babasına ulaşamadığını söyledi.

Bunun üzerine komşuları çiftin yaşadığı eve geldiğinde kapı önünde çiftleri baygın vaziyette buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Demirci çiftinin soba zehirlenmesinden hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.