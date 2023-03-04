Büyükşehir Belediyesine bağlı KASKİ ekiplerinin eldeki imkanlar dahilinde su şebekelerinin bakım ve onarım çalışmaları devam ederken Depremin İlk Günlerinde Çeşitli İllerden Gelen Sular Artık Tükenme Noktasına Gelirken Birçok Vatandaş İçme Suyu Sorunu Yaşamaya Başladı.

15 Yıldır Şehrin Sorunlarını Tüm Şeffaflığıyla Ekranlarınıza Taşımaya Çalışırken Şimdide İçme Suyu Noktasında Yaşadığımız Bu Soruna Tüm Türkiye’nin Kulak Vermesini İstiyoruz