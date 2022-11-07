Elbistan Yamaç Paraşütü Spor Kulübünce düzenlenen kursa katılan öğrenciler bireysel uçuşlarını yaptı.

Kursta teorik eğitimin yanı sıra çiftli uçuşlarda da pratik eğitimi alan kursiyerler, 1550 rakımlı Şardağı Hakan Coşkun Atlama Tesisinden bireysel uçuş gerçekleştirdi.

Yerden telsiz iletişimiyle yönlendirilen sporcular başarılı uçuş ve iniş gerçekleştirdi.

Elbistan’da paraşüt sporuna olan ilgilinin her geçen gün arttığını belirten kulüp başkanı Turgut Akbaş, yamaç paraşütünün hem spor hem de meslek olarak sürdürülebildiğini söyledi.

2014 yılında başladıkları faaliyetleri başarılı bir şekilde sürdürdüklerine değinen Akbaş: “Yamaç paraşütü sporuna başladığımız ilk zamanlarda çok tuhaf karşılanıyordu. Ama git gide alışıldı. Bu sporun buralarda da yapılabildiğini herkese gösterdik. Geride bıraktığımız ekim ayında başlattığımız kursa katılan öğrencilerimiz bugün bireysel ilk uçuşlarını yapacaklar. Daha önceki kurslara katılıp tecrübe edinen kursiyerlerimiz de var. Önümüzdeki günlerde bir kurs daha açacağız. Gençlerimiz de bu işi görüp yaptıkça, kurallarına uyulduğu sürece tehlikeli olmadığını öğreniyorlar ve ilgi göstermeye başlıyorlar. Ayrıca bu işin meslek olarak ta yapıldığını gençlerimize anlatmaya çalışıyoruz. Antalya, Alanya ve Fethiye gibi gölgelerde turist uçurarak pilot olarak çalışan birçok arkadaşımız var. Elbistan’da da gençlerimizin yetişip meslek sahibi olmalarını istiyoruz.

Elbistan yamaç paraşütü spor kulübünce düzenlenen kursa katılan kursiyerler de ilk bireysel uçuş heyecanı yaşadıklarını belirterek, adrenalin dolu anlar yaşadıklarını söyledi.