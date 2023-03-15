Kentte ağır hasarlı binaların yıkımına ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam edildi. Bugüne kadar acil yıkılması gereken 4 bin 400 binadan yaklaşık 1300'ünün yıkım işlemi tamamlandı.

Duvarları ve kolanları zarar gören ağır hasarlı binalardan bazıları yan yattı veya kısmen yıkıldı. Bu binalarda bulunan televizyon, koltuk takımı, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi birçok eşya da kullanılamaz hale geldi.

Ağır hasarlı evlerin yıkılan duvarları, içinde devrilen eşyalar, depremin boyutunu gözler önüne serdi.