Temmuz ayı itibariyle 265 bin 241 olan motorlu kara taşıdı sayısı bin 199 artmış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kahramanmaraş’ta trafiğe kayıtlı olan 266 bin 440 motorlu kara taşıdının 151 bin 672’si otomobil, 47 bin 683’ü kamyonet, 25 bin 68’i traktör, 24 bin 259’u motosiklet, 8 bin 183’ü kamyon, 6 bin 781’i minibüs, bin 976’sı otübüs ve 818’i özel amaçlı araç olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca Kahramanmaraş’ta 10 bin 301 aracında devri gerçekleştirildi.

Devri gerçekleştirilen araçların 6 bin 995’i otomobil, 249’u minibüs, 55’i otobüs, bin 687’si kamyonet, 200’ü kamyon, 634’ü motosiklet, 470’i traktör ve 11 tanesi özel amaçlı araç olduğu belirtildi.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,1'ini otomobil, yüzde 36,8'ini motosiklet, yüzde 11,1'ini kamyonet, yüzde 4,7'sini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 1,9 azalarak 804 bin 993 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,6 azalarak 24 bin 479 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 780 bin 514 adet artış gerçekleşti.