Burada TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Arif Şen, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay Ve Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, esnafların ahilik haftalarını kutlayarak yılın ahisi, kalfası çırağı ve çırak eğitim merkezine başarı gösteren öğrencilere kaftan giydirip plaket takdim etti.

Esnaf Ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, ahilik haftasına önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Günümüzde Bu Kültürün Yaşatılması Gerektiğine Dikkat Çekti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Ahilik Kültürünün Çok Önemli Olduğunu İfade Etti.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Birlik Ve Beraberliğin Öneminin Altını Çizdi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 35. Ahilik haftasının hayırlı uğurlu olmasını diledi.