Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesine bağlı İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, üzerinde silah olduğunu fark ettiği D.K’yı (22) kontrol etmek istedi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle D.K, direnince bölgeye takviye ekipleri sevk edildi. Takviye ekiplerinin gelmesiyle birlikte D.K ve yanında bulunan M.B (25) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette yapılan kontrolünde haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu ve aranması olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.