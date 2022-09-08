Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Köklü Mahallesinde ikamet eden D.K.(57), saat 14.40 sıralarında daha önceden aralarında husumet bulunan ve yine aynı mahallede ikamet eden A.D, İ.K, Ş.K, F.K, A.K, M.K ve H.D’ye pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonrası A.D, İ.K ve Ş.K hayatını kaybederken, F.K, A.K, M.K ve H.D yaralandı. Cenazeler olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.