Birlik, beraberlik, bereket ve paylaşma günü olan Aşure zamanında Müslümanlar kolları sıvıyor ve bu özel günü coşkulu bir şekilde kutluyor. Kahramanmaraş’ta da vatandaşlar, kuruyemişçilerde ve pazarlarda aşure malzemesi alışverişi yaparak hazırlıklara başladı.

Kahramanmaraş’ın dört bir yanındaki evlerde, geleneksel lezzet olan aşurenin hazırlanması için çeşitli malzemeler temin ediliyor. Kuruyemişçilerdeki hareketlilik gözle görülür bir şekilde artarken, esnaflar da müşterilerine en kaliteli ürünleri sunmak için yoğun mesai harcıyor.

Vatandaşlar, sevdikleriyle paylaşmak için özenle hazırladıkları aşureleri komşularına ve ihtiyaç sahiplerine dağıtarak bu manevi günü en güzel şekilde yaşıyor. Aşure Günü, birlik ve beraberliğin pekiştiği, toplumsal dayanışmanın güçlendiği bir zaman dilimi olarak önemini koruyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu