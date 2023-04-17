Kahramanmaraşlı çarık, yemeni, semer, bakır ve kalay ustaları, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerini gelecek nesillere aktarmanın mücadelesini veriyor.

Mesleğin son temsilcileri olarak çalışmalarını sürdüren ve sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen depremzede ustalar, mesleklerini yaşatmak için çaba sarf ediyor.

Ustalar, çırak bulamamaktan yakınıyor.

Çarıkçı Hakan Kopar, aile mesleğini yaşatmak için mücadele ettiğini söyledi.

Semerci Ömer Mankır ise dede mirası mesleği babasından öğrendiğini dile getirdi.

Yarım asırdır semercilik yapan 70 yaşındaki Ali Özen, tarihi çarşıda geçmiş yıllarda onlarca semercinin çalıştığını ifade etti.