Okulların açılmasına sayılı günler kala MBA okulları Kahramanmaraş’ta bazlama şenliği düzenledi.

Oryantasyon süreci ve öğrencilere moral motive desteği sağlanması amacıyla düzenlenen etkinlikte bazlama ikram edilirken, öğrenciler, veliler ve öğretmenler için müzik dinletisi de gerçekleştirildi.

Öğrencilerle birlikte velilerinde yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte keyifli vakit geçirildi.

MBA Okulları hakkında bilgi veren Medicana Grup MBA okulları lise yöneticisi Ahmet Selçuk tekşan, “sosyal aktiviteler bizim için çok değerli her fırsatta yapmayı planlıyoruz” dedi.