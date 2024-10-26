6 Şubat’ta yaşanan Asrın Felaketi depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, depremler sonrası hasar gören yapıların durumu, İnşaat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen bir seminerle tartışıldı.

Çevrimiçi gerçekleştirilen etkinlikte, deprem sonrası yapıların değerlendirilmesi konusunda uzmanlar ve vatandaşlar bir araya geldi.

Seminerin konuşmacısı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Köse, bölgede gerçekleşen ve gelecekte olası depremler karşısında betonarme yapıların dayanıklılığı ve hasar tespiti üzerine detaylı bilgi verdi.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Köse, yaptığı konuşmada şu sözleri kaydetti;

“Depremlerin oluşma şekilleri, tam dalgalar üzerine ve bu depremlerin binalar üzerindeki hasar verme nedenleri üzerine seminer gerçekleştirdik. Hem yapısal hasarlar, hem de yapısal olmayan hasarlar üzerinde deprem sonrası yapılan gözlemlerimizi paylaştık. Bu tür eğitimlerin hem mühendis arkadaşlarımıza hem de bölüm öğrencilerimize faydalı olmasını diliyorum.”

İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Uygar Gündeşli konuya ilişkin şunları söyledi; “Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası olarak yine önemli bir seminer gerçekleştirdik. 6 Şubat depreminde Kahramanmaraş'taki betonarme yapılardaki hasarların değerlendirilmesi konulu seminerimiz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi akademisyenlerinden İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Köse tarafından gerçekleştirildi. Hocamıza katılımlarından dolayı ve yaptığı sunum için çok teşekkür ediyorum. Bizler bu tür eğitim semineri çalışmalarımıza devam edeceğiz. Memleketimiz için mühendislik mesleğini daha ileriye taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”