Kaza, sabah saat 05: 10'da Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü B.K. çalıştığı yerde başkasına ait olduğu öğrenilen otomobil ile sabahın erken saatlerinden iş yerinden çıktı.

Bulvar üzerinde seyreden sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ortadan ikiye ayrılan otomobil sürücüsü Kılınç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine gelen sürücüsünün eşi F.K. hayatını kaybeden kocasının elinden tutarak bir an bile ayrılmadı.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından genç sürücünün cansız bedeni, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kazada ağaca sıkışan otomobil itfaiye ekiplerinin yardımıyla kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.