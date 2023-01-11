Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Göynük Mahallesi’nde dün, Şanlıurfa'nın Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Rasul Karabut yönetimindeki otomobil ile aynı yöne giden S.K. (48) yönetimindeki tır çarpıştı.

Tıra arkadan çarpan Karabut, kazanın ardından kaldırıldığı hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Göksun Devlet Hastanesi'nde hayata gözlerini yuman Karabut’un bekar ve ailesinin tek çocuğu olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Birliğine dönerken kaza geçirdi

DHA’nın haberine göre; 7 aylık Jandarma Uzman Çavuş Rasul Karabut'un yıllık izin dönüşü, birliğine teslim olmak için Samsun'un Havza ilçesinden yola çıktığı ve otomobiliyle Göksun ilçesinde kaza geçirdiği ortaya çıktı.

Memlketine cenazesi döndü

Samsun’a, Karabut’un cenazesi gönderildi. Karabut, Havza ilçesi Dereköy Mahallesi'nde öğle vakti düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene Samsun Jandarma Alay Komutanı Albay Ömer Ersever, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile çok sayıda kişi katıldı.

Baba, tabutun başından ayrılmadı

Cenazede taziyeleri kabul eden baba Hüseyin Karabut, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunun başından ayrılmadı.

Ayakta durmakta güçlük çeken annesi Ziyade Karabut da oğlunu son yolculuğuna uğurlarken gözyaşı döktü. Uzman çavuş Karabut, kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.