Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yerleşkesine Türkiye-Hırvatistan maçı için dev ekran kuruldu.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla maçın izleneceği alana gelen depremzede aileler, dev ekranda karşılaşmayı takip etti.

Kentte koordinatör Vali olarak görev yapan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Ağrı Valisi Osman Varol, Elazığ Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu da çocukların arasına karışarak maç heyecanına ortak oldu.

Maç sırasında dernek görevlilerince çocuklara ve ailelerine çay, çerez gibi ikramlarda bulunuldu.

Karşılaşma sırasında depremzedeler milli takım lehine tezahürat yaptı.

ASKON Kahramanmaraş Şube Başkanı Abdullah Eskalen, depremzede ailelerin yüzünü güldürmek için çeşitli programlar yaptıklarını söyledi.