İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, "Spor kafede el ele" projesi kapsamında oluşturulan spor kafenin açılışı için tören düzenlendi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, programda yaptığı konuşmada, spor ve sporcuya her zaman destek olduklarını dile getirdi.

Gençlerin atacağı her adımda onların yanlarında olduklarını dile getiren Özdemir, "Atılacak tüm adımlarda yanınızda olacağız. Biz gençlerle bir arada olmak, onlarla yürümek ve onların gördüğü ufku paylaşmak istiyoruz. Siz bizim kardeşlerimizsiniz, siz bizim şehrimizde yaşıyorsunuz. Sizin yaptığınız her güzellik her başarılı faaliyet bizim şehrimize yazılacak, bizim genç kardeşlerimize yazılacak. Buna sahip çıkmak bizim görevimiz. Kardeşlerimizin gücü kuvveti, azmi heyecanı daim olsun. Biz onlara her türlü imkanı vermeye hazırız. Bu güzel mekanda da spor ve sporcunun konuşulduğu ve ilerleyen zamanda sportif başarıların konuşulduğu bir mekan olsun." diye konuştu.

Genç Nesil Bilişim ve Spor Kulübü Onursal Başkanı Hüseyin Doğru da gençlere yardımcı olmaya çalıştıklarını, oluşturulan mekanda gençlerin spor ve sporsal faaliyetleri konuşacağını söyledi.

Törene Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve sporcu gençler katıldı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle açılan kafeyi katılımcılar gezdi.