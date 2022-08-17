Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik, AFAD, KSÜ ve İnşaat Mühendisleri Odası iş birliğiyle ‘Deprem’ konulu panel gerçekleştirildi. Vali Ömer Faruk Coşkun, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen programda; deprem risk faktörleri ve risklere ilişkin alınacak tedbirler bilimsel yaklaşımlarla masaya yatırıldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş’in yanı sıra, AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ökkeş Buğra Dalkıran ve KSÜ Deprem Araştırma ve Risk Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Gör. Alican Kop konuşmacı olarak yer aldı.

İRAP Planı Hazır

Düzenlenen etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş, “Bu anlamlı programın farkındalığa vesile olmasını temenni ediyorum. Afetin hasarları ancak merkezi idarenin, yerel yönetimin ve vatandaşların alacağı tedbirlerle azalabilir. Biz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak Valiliğimiz ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile yüksek bir koordinasyonla İl Afet Risk Azaltma Planı’nı oluşturduk. Deprem konusunda ciddi çalışmalar yaptık, yapıyoruz” dedi.

Yeni Bir Şehir Kuruyoruz

Can kurtarmanın afetten önce başlaması gerektiğini vurgulayan Keleş, “Zemin etüdü ve analizlerini deprem faktörünü dikkate alarak yapıyoruz. Çürük zeminlerde yapılaşmaya gidilmemesi noktasında önemli tedbirler aldık. Kahramanmaraş’ta yapı stokumuzun yüzde 40’ı dönüşüm gerektiriyor. Bu süreci Tekke’de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızla birlikte yürütüyoruz. Burada çürük yapıları temizleyip çağdaş, modern, mühendislik kriterlerine uygun yeni konutlar yapacağız. Deprem riskinin en az olduğu bölgeleri etüt ederek şehrimizin o noktalarda yapılaşması için ciddi imar planları hayata geçirdik. Önsen, Kurtlar, Hasancıklı ve Alıçseki’de zemin etütleri doğrultusunda hazırladığımız imar planları, neredeyse ikinci bir Kahramanmaraş kurulacak boyutlara ulaştı” diye konuştu.

Türkiye’de Öncü Olacak

AFAD iş birliği ile yeni bir projenin hayata geçirileceğine dair müjde aktaran Genel Sekreter Keleş, “Türkiye’de ilklerden, öncülerden biri olacak bir proje hayata geçireceğiz. AFAD İl Müdürlüğü’müz ile iş birliği halinde şehrimize bir Deprem Eğitim Merkezi kazandıracağız. Deprem farkındalık ve bilinci kazanmamız şart” ifadelerine yer verdi.

Sunumlarla devam eden program, plaket takdimi ve katılımcı kurumlar tarafından hazırlanan serginin incelenmesiyle noktalandı.