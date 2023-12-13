Kahramanmaraş Barosu Ve İnşaat Mühendisleri Odası Organizasyonuyla Baro Konferans Salonunda Deprem Nedeniyle Hukuki Sorumluluklar, Sorunlar Ve Öneriler Semineri Düzenlendi.

Düzenlenen Seminerde Av. Dr. İnş. Mühendisi Levent Mazılıgüney Dinleyenleri Deprem Hukuku Konusunda Bilgilendirdi.

Toplantı Sonunda Açıklamalarda Bulunan Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. M. Burak Gül Verimli Bir Toplantı Gerçekleştirildiğine Dikkat Çekti.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ökkeş Buğra Dalkıran İse Avukatlar Ve İnşaat Mühendisi Meslektaşları İçin Faydalı Bir Toplantı Olduğunu İfade Etti.

