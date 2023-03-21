Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Kahramanmaraş'ta, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerinin kırsal mahallelerini birleştiren Kapıçam-Kılılı bağlantı yolunda hasar oluştu.

Deprem nedeniyle dağdan kaya parçaları yuvarlandı, yollarda kaymalar yaşandı ve bazı tarlalarda yer değişikliği oluştu.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, belediye ekiplerinin çalışmalarıyla yolun ulaşıma açıldığını belirterek, yamaçta kalan kayalar için kalıcı önlem alınmasını istedi.

Tevekkeli Mahallesi sakinlerinden Mehmet Mazı, AA muhabirine, deprem anında ailesiyle çok büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Deprem nedeniyle tarlalarının yer değiştirdiğini, yollarda ise çatlaklar ve kaymalar meydana geldiğini belirten Mazı, özellikle dağdan kopan ancak bir yerlere takılı kalan kayaların güvenli bir alana çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Mazı, şöyle konuştu:

"Deprem anı çok kötüydü, anlatması çok güç. Deprem anında hepimiz donduk kaldık, yavaşladığı an içeriden çıktık. Sonra ise zaten evlerimiz yıkıldı, her taraf patladı. Acilen yoldaki ve tepedeki kayalar için gereken önlemlerin alınmasını istiyoruz. Fay hattının geçmesi nedeniyle tarlalarımızın en az 2-3 metre yerleri değişti. Örneğin amcamın buğday tarlası, bizim sınırlar içerisine kaymış. Acilen önlem alınması lazım, bu yol en az 15 köyü birbirine bağlıyor ve tek ulaşım bu yol üzerinden sağlanıyor."

Mahmut Taş da deprem anında Londra'da olduğunu, deprem haberini alır almaz köyüne geldiğini ve gördüğü manzara karşısında büyük bir şok yaşadığını söyledi.

İnsanların zorda kaldığını, evlerin yıkıldığını, tarlarda göçükler ve kaymalar olduğunu anlatan Taş, "Sağ olsun herkes yardım etti ama şu anda geldim buradaki kayaları gördüm, tehlike saçıyor. Tarlalarımız hep yer değiştirmiş, bazı tarlalarda yaklaşık 2 metre çökükler oluşmuş. Buradan insanlar geçiyor. Devletimizden destek bekliyoruz." diye konuştu.