Kent merkezinde 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde zarar gören araçlar, bulundukları yerlerden çekiciler vasıtasıyla kaldırılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne ait Dulkadiroğlu ilçesindeki otoparka çekilen otomobil, minibüs, ticari araç, cip ve kamyonetler, burada muhafaza altına alınıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte zarar gören araçlardan 761'i otoparka çekildi. Otoparka çekilen araçlardan 242'si sahibine ya da sahibinin birinci dereceden akrabasına teslim edildi.

Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı üyesi çekici operatörü Seyfullah Karakuş, depremlerin ardından 14 kişilik ekip olarak bölgeye geldiklerini söyledi.

Operatör Yunus Yılmaz da deprem bölgesinde çalışmanın acı bir tecrübe olduğunu kaydetti.

