Bahçeli: Milletimizin gönlündeki aday Recep Tayyip Erdoğan'dır Bahçeli: Milletimizin gönlündeki aday Recep Tayyip Erdoğan'dır

 Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibi, Kahramanmaraş'ta Bahçelievler Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'ndeki bir apartmanın enkazında çalışma yapan itfaiye ekipleri, 5 kişilik aileden 45 yaşındaki baba Cengiz Polat'a ulaştı.