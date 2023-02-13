Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibi, Kahramanmaraş'ta Bahçelievler Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'ndeki bir apartmanın enkazında çalışma yapan itfaiye ekipleri, 5 kişilik aileden 45 yaşındaki baba Cengiz Polat'a ulaştı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibi, Kahramanmaraş'ta Bahçelievler Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'ndeki bir apartmanın enkazında çalışma yapan itfaiye ekipleri, 5 kişilik aileden 45 yaşındaki baba Cengiz Polat'a ulaştı.
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