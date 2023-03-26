Trabzon Dernekleri Federasyonu Gençlik Kolları, Mimoza Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği gönüllüleri ile Onikişubat Belediyesi ekiplerince Expo 2023 alanında gerçekleştirilen programa çadır kentte kalan 600 çocuk katıldı.

Palyaçolarla oyunlar oynayan ve boyama yapan çocuklar uzun süre eğlendi.

Pamuk şeker ve oyuncakların da dağıtıldığı programda, anne ve babalar da çocuklarının eğlendiğini görerek moral buldu.

Trabzon Dernekleri Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Hakan İlhan, 20 kişilik ekiple Kahramanmaraş'a geldiklerini ve çocukların depremin etkisini üzerlerinden atmasına yardımcı olmak için etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mimoza Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği gönüllüsü Didar Akar da etkinliklerde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların güldüğünü görünce ekip olarak çok mutlu olduklarını belirtti.

Çadır kentlerden çocukları servislerle Expo 2023 alanına getirdiklerini anlatan Akar, "Onların bir nebze de olsa yüzünü güldürebilmek, mutlu olduklarını görebilmek bizim için çok önemliydi. Çocuklar gülünce aileleri gülüyor, aileleri mutlu oluyor ve bizler mutlu oluyoruz." dedi.