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Kentte yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı emniyet güçleri ise, güvenlik tedbirlerini artırdı.

Ligde üst üste yedinci maçını kazanan Galatasaray şampiyonluk yarışında kritik bir virajı döndü. Sarı kırmızılılar, derbiyi kazanarak ezeli rakibiyle olan puan farkını açarak 39 puana yükseldi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 32. dakikada Oliveira, 78. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 90+10. dakikada Icardi filelerle buluşturdu.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 mağlup etti.

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