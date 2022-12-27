Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yılbaşı öncesi hindiler, Canlı Hayvan Pazarında görücüye çıktı.

8-17 kiloluk hindiler 500 ile 700 Lira arası fiyata satılıyor. Dişi hindiler 500'den satışa sunulurken, seçme erkekler ise 700 liradan alıcı buluyor.

Temizlemesine de kendileri yapan üreticiler, hijyen bir şekilde temizledikleri hindiden 50 lira ek ücret talep ediyorlar.

Kahramanmaraş'ın genel itibariyle yılbaşı eğlence kültürünün olmaması nedeniyle hindi pazarı da gelişmedi.

Satışların azlığından yakınan 63 yaşındaki hindi yetiştiricisi Hacı Bayram Dağlı, hindilerin kendisine 500 liraya mal olduğunu, karda gözünün olmayıp yılbaşından önce hindileri satmak için mücadele verdikleri söyledi.