Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, dağda yolunu kaybeden fotoğrafçılar tarafından tesadüfen bulunarak yaklaşık 3 bin 500 yaşında olduğu iddia edilen porsuk ağacı, ihtişamlı görüntüsüyle yıllara meydan okuyor.

İlçe merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Andırın'ın Köklü Mahallesi sınırlarında bulunan Balk Dağı'na giden doğa tutkunu fotoğrafçılar ve dağcılar, sık orman ve çalılar arasında yosunlarla kaplı dev porsuk ağacını drone ile görüntülediler.

Zorlu bir tırmanma yürüyüşü gerçekleştiren KADAK ekibi, fotoğrafını çektikleri ağaçla ilgili durumu daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bildirdiklerini ifade ettiler.

Ekipler, görüntüsüyle ziyaretçilere korku salan ulu ağaçların tescillenerek koruma altına alınmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını talep ettiler.

Nesli tükenmekte olan porsuk ağacını havadan ve karadan görüntüleyen ekiplerin zirveye tırmanışı, 4.5 saat sürdü.