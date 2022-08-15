Osman Sayın Spor Salonunda Düzenlenen Turnuvaya İl Genelinden 6 Takım Katılım Sağladı.

Takımlar Finale Kalabilmek İçin Birbirleriyle Kıyasıya Mücadele Etti.

Mücadeleler Sonunda Kahramanmaraş Barosu A Takımı Ve Düziçi İstiklal Takımı Finalde Karşı Karşıya Geldi.

Maç Sonunda Kahramanmaraş Barosu A Takımı Olağan Üstü Gayretleriyle Birincilik Kupası Ve Büyük Ödülü Almaya Hak Kazandı.

Turnuvayı Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. M. Burak Gül’ De İzleyerek Bu Heyecanlı Anlara Tanıklık Etti.

Burada Bir Açıklama Yapan Başkan Gül Güzel Bir Maç Olduğunu Söyleyerek Kahramanmaraş Barosunun Bu Tür Etkinliklerinin Devam Edeceğinin Altını Çizdi.